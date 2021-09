Hållbara upplevelser med Night Riviera-nattåget

Att resa till Storbritannien är från och med 4 oktober inte lika krångligt längre. Då behöver du som resenär endast göra ett test vid ankomst om du är fullvaccinerad och reser från Sverige. Väl där rekommenderar vi Night Riviera-nattåget, som sammanbinder London Paddington och Penzance, och som är ett miljövänligt sätt att resa till Englands azurblå sydvästkust.

När du färdas genom natten kan du slappna av i komfortabla sängar och ta del av bekvämligheter ombord, innan du vaknar upp bland sandstränder, glittrande vikar och myllrande fiskelägen. Om du vill minska ditt koldioxidavtryck hittar du också ett antal ekologiskt hållbara upplevelser på hållplatserna längs vägen, från cykelleder i Bodmin till Eden Projects glittrande biotoper, bara för att nämna ett par.

Rocks och rom i närheten av Exeter

En av de första hållplatserna på resan mot sydväst är Exeter i Devon. Insmugen bland sekelgamla stadsmurar och med en 900 år gammal gotisk katedral i centrum är detta en stad där du hör historiens vingslag. Den som vill maxa upplevelserna längs vägen kan hoppa av tåget för att utforska Devons kust kan planera in en resa till närbelägna Exmouth, den västra porten till det episka UNESCO-världsarvet Jurakusten. Här ligger Exe-floddeltat, som är känt för en rikedom av flyttfåglar, bland annat den sällsynta skärfläckan. Exmouth ligger bara en kort bussresa från Orcombe Point, som utgör startpunkt för den dramatiska kustleden och dess 185 miljoner år av historia. Framtida geologer kan kliva in i det förflutna på Jurakusten och följa tidens förlopp på Geoneedle, en skulptur som visar olika typer av sten från de geologiska perioderna trias, jura och krita. Varför inte snöra på sig vandringskängorna och upptäcka 154 km av kustlinjen i Jura, eller utforska kustens hemligheter på en circular cruise med en expertguide.

Ekoupplevelse: Önskar man fira sin ankomst med en skål kan planera in ett besök i Exeter-destilleriet Two Drifter’s – en chans att se hur de gör sin koldioxidnegativa rom. Man kan ta sig dit med bil eller buss, och rundvandringen kostar £20 per person och tar 90 minuter.

Regnskog och rhododendron i St Austell

Night Riviera-tåget stannar också i St Austell i Cornwall, en plats fullmatad med sevärdheter från strand och trädgård. Oavsett om man vill dyka ner i grönskan på Lost Garden Heligan, 80 hektar med en nationell samling av kamelia och rhododendron, eller utforska områdets sandstränder, är St Austell ett fantastiskt inslag i en ekologiskt hållbar resa, med många sevärdheter som går att nå med allmänna kommunikationer. Den som känner sig lite mer äventyrslysten kan också ägna sig åt vattensport på den närbelägna stranden i Pentewan.

Ekoupplevelse: Ett futuristiskt projekt som fokuserar på att skydda världens biologiska mångfald: Eden Project är fullt med miljöfokuserade upplevelser. Naturälskare kan se fram emot promenader genom de stora, globliknande biotoperna med de största exotiska inomhusregnskogarna, eller de livfulla utomhusträdgårdarna och de permanenta utställningarna.

Eden Project ligger bara några kilometer från järnvägsstationen i St Austell, och biljetter finns från £29,50 för vuxna och £10 för barn mellan 5-16, medan barn under 5 har fritt inträde.

Cykelrutter och tipis invid Bodmin Parkway

Cykelfantaster kan se fram emot en tur med start vid Bodmin Parkway – känt som ett cykelmecka i Cornwall. Den som längtar efter ett äventyr på två hjul kan cykla till kusten på Camel Trail, som följer en nedlagd järnväg längs floden Camels delta som länkar samman Bodmin Parkway med den välkända hamnstaden Padstow. Om man istället svärmar för det förflutna rekommenderar vi att ta en titt på Lanhydrock, en storslagen viktoriansk herrgård med formell trädgård och trädbevuxna egendomar. Här finns sällsynta arter som trådsalamander och majbagge, och den historiska platsen är föremål för kontinuerligt bevarandearbete tack vare ett nätverk av frivilliga. Den ligger mindre än en halvmil från järnvägsstationen.

Här finns också det nyrenoverade Bodmin Jail, en byggnad från 1700-talet, full av uppslukande upplevelser som tar besökarna genom traktens mörka historia – det finns även ett fyrstjärnigt fristående hotell på egendomen.

Ekoupplevelse: För ett helt avskalat besök föreslår vi att lägga till en stuga, en tipi eller ett trädtält på Kudhva på önskelistan. Gästerna kan se fram emot en sparsmakad, ekologiskt hållbar design som visar upp områdets naturskönhet genom de öppna planlösningarna. Denna ultracoola lyxcampinganläggning är lätt tillgänglig bara 30 km från Bodmin Parkway, och ger besökarna en oförglömlig upplevelse. Priserna varierar beroende på boendetyp och säsong.

Surfing och tång i Penzance

En gång var detta en tillflyktsort för köpmän och smugglare: nattågets nästa stopp är marknadsstaden Penzance. Här finns en pittoresk hamn, och det är också bara en kort bilresa från Marazion, där St Michael’s Mount ligger. Det är en naturlig tidvattenö med en majestätisk kyrka högst upp, och den fotogeniska sevärdheten ryktas bli inspelningsplats för House of the Dragon, kronologisk föregångare till Game of Thrones. Själva Penzance har utsikt över platsen där Engelska Kanalen möter Atlanten, och oförvägna resenärer kan se fram emot att utforska Land’s End, en och en halv mil från Penzance. Det är Englands västligaste udde, och ger fantastisk utsikt över den azurblå kusten så långt ögat kan se.

Ekoupplevelser: Denna destination är också ett välkänt surfingresmål – idealisk för dig som längtar efter att bli ett med vågorna. Framtida surfare kan boka en session på Sennen Surfing Centre, med enstaka lektioner från £35 och uppåt.

Konservation och kultur i London Paddington

Night Riviera-nattågets ändhållplats är Paddington, i västra London. Mitt mellan Hyde Park och Regent’s Park, med Baker Street och Notting Hill alldeles runt knuten, är det en idealisk utgångspunkt för att insupa huvudstadens historia och kultur, ofta med en ekologisk knorr.

Ekoupplevelse: Här kan resenären fortsätta sin semester genom att byta ut en sightseeingtur på de trafikerade gatorna mot en båttur sdäre mn själv kör båten. Förbi Little Venice, Regent’s Park och vidare till Camden Lock erbjuder Go Boat ett roligt och trafikfritt sätt att utforska Londons sevärdheter – det finns till och med ett picknickbord så att man kan ta en munsbit längs vägen.

The Night Riviera Sleeper train – praktisk information:

Som passagerare på nattåget Night Riviera kan man välja mellan enkel- eller dubbelkupéer, med bekväma britsar och praktiska förvaringsutrymmen. Frukost ingår. Den som vill ha en budgetvänlig upplevelse utan krusiduller kan hoppa över kupén och bara boka en sittplats.