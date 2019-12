Afternoon Tea på Green Room i London

RES London-korre Linda Iliste ger dig de senaste trenderna och vad som är hett i storstaden just nu. Veckans tips är en julig Afternoon Tea på Green Room.

Det är lätt att komma i julstämning om du kvistar över till London under december, stadens överdådiga julbelysning och de många fantasifulla julskyltningarna förtrollar både vuxna och barn. Julresan blir ännu bättre genom att krydda med ett par festliga upplevelser. Slå två brittiska flugor i en smäll genom att boka bord på vackra Green Room, hotellet The Curtains cocktailbar. Här serveras nämligen under begränsad tid en särskilt högtidlig tolkning av klassiskt afternoon tea i samarbete med Londons äldsta parfymhus, Penhaligon’s. Det innebär att du, vid sidan av sandwiches som säsongsmässigt fyllts med sloe gin-marinerad gurka och lönnrökt skinka med chilikryddad äpplesylt, bjuds fem bakverk som beretts utifrån doftnoterna i Penhaligon’s nya doft, Halfeti.

Tänk saffranmacaroner med körsbärssylt, apelsinkanderad grapefruktkaka och karamell- och vaniljmousse. Menyn innehåller även tre Penhaligon’s-cocktails; vi rekommenderar särskilt den varma Anatolia Project-drinken på tequila och mezcal med smak av ingefära, citron och English Breakfast-te. Önskas något alkoholfritt är lokala tehuset Hackney Herbals blandningar väldigt fina, inte minst Festive Blend med juliga smaker av kanel, ingefära och apelsin. Stämningsfullt och gott!

thecurtain.com/eat-drink/greenroom

45 Curtain Road, Shoreditch EC2A 3PT

Christmas Halfeti Afternoon Tea serveras torsdag-söndag 13-17 fram till 4 januari 2020