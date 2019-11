Hett i London: EVE Riot Grrrls of Wrestling

RES London-korre Linda Iliste ger dig de senaste trenderna och vad som är hett i storstaden just nu. Veckans tips är att gå att titta på en match av de benhårda EVE Riot Grrrls of Wrestling.

Lediga rum & priser i London

Explosiv, banbrytande och normbrytande. Inte direkt de uttryck som förknippas med wrestling. Men så är inte EVE direkt likadan som den vanligtvis mansdominerade amerikanska fribrottningen. Nej, det här är vad som händer när en ”bipolär, hemskolad tvåbarnsmorsa kombinerar sin passion för feminism, punk, politik och psykisk hälsa med proffs-wrestling” – och vad det innebär i praktiken är, ursäkta franskan, jävligt coola brottningsföreställningar med attitydstinna kvinnor, stöpta i alla slags former.



Emily Read har drivit EVE tillsammans med maken Dann sedan 2006 och under de här åren varit med och skapat en wrestlingscen som är kompromisslöst inkluderande utan att tumma på action och professionalism. Det råder ingen tvekan om att de stenhårda brudarna på golvet är på plats för att på det mest underhållande vis banka den påhittade skiten ur varandra. Lokalen de gör det i är passande, avantgardistiska The Resistance Gallery i ett konverterat gammalt järnvägsvalv i östra London. EVE Riot Grrrls of Wrestling är baserade här och andra helgen i november bjuder de på inte mindre än fyra matcher. Verkligen ett måste för alla som befinner sig i London!



evewrestling.com

The Resistance Gallery, Bethnal Green E2 9RF

Kommande shower: 9 november 15:30 samt 20:00 och 10 november 14:30 och 18:30