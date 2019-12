& Juliet – Max Martins nya musikal i London

Var ska man bo, äta och dricka i metropolen London? RES London-korre Linda Iliste ger dig de senaste trenderna och vad som är hett i storstaden just nu. Veckans tips är att gå och se Max Martins nya musikal & Juliet.

Lediga rum & priser i London

På premiärkvällen 20 november fylldes röda mattan utanför Shaftesbury Theatre i West End med svenska kändisar. Nära tre timmar senare sågs Robyn gråta glädjetårar i publiken. Inte så konstigt kanske, hennes megahit Show Me Love från 1997 används i en av nyckelscenerna i Max Martins nya musikal, & Juliet. Berättelsens premiss är lika enkel som genialisk: tänk om Shakespeares världsberömda karaktär Julias lika världsberömda slut egentligen var början på hennes egen historia? Om hon i stället för att dricka gift och följa med pojkvännen Romeo i döden, bestämde sig för att leva och satsa på sina egna drömmar? Drömmar som tar henne från Verona till Paris, till nattklubbar, nya vänskaper och helt nya perspektiv på sig själv och på kärleken.

Hitkavalkaden är förstås ett faktum. Till de starkaste ögonblicken hör tolkningen av I’m Not a Girl, Not Yet a Woman av queera rollen May som brottas med sin könsidentitet, och till de roligaste framförandet av Everybody (Backstreet’s Back) i vilket såväl Shakespeare själv som Romeo dyker upp. I publiken är femtonåringarna precis lika lyckliga som fyrtiofemåringarna, för & Juliet är verkligen en sagolik musikalisk smällkaramell byggd på låtar alla, på gott och ont, har en relation till. Det är färgstarkt, feministiskt, skratta-rakt-ut-roligt och fullt av sjunga-med-i-varje-låt-glädje från början till slut. En sann popfröjd och ett måste på nästa Londonresa, gå och se!

andjulietthemusical.co.uk

210 Shaftsbury Ave, West End WC2H 8DP

Visas fram till 30 maj, 2020.