The Londoner – Londons nya superboutiquehotell

"The World´s First Super Boutique Hotel" – så beskriver sig Londons nya lyxhotell, The Londener, som slår upp dörrarna i juni nästa år.

Text: Elin Fellman

The Londener är en del av lyxhotellkedjan Edwardian Hotels och kommer att ligga i hjärtat av Londons hippa teaterdistrikt West End på Leicester Square.

Det 5-stjärniga hotellet planeras att bli ett stort bygge. 350 hotellrum på åtta våningar över marken samt sex våningar under marken där bland annat barer, restauranger, spaanläggningar och två biografer kommer att finnas.

Det kommer också gå att boka en svit högst upp, takvåningen med panoramautsikt över staden. Har man inte möjlighet att bo där kan man njuta av utsikten på den moderna japanska loungebaren som också har en stor takterrass.

Projektet är väldigt stjärnspäckat, både bland designers och arkitekter. Världsberömda Yabu Pushelberg, designern bakom Four Seasons-hotellet i Downtown Manhattan New York, har designat det invändiga tillsammans med Lane Crawford. Arkitekturföretaget Woods Bagot, mest kända för Adelaide Contemporary, har ritat byggnaden.

Hotellet väntas slå upp dörrarna i juni 2020.

https://thelondoner.com/