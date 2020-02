Miniguide: London i februari

RES korrespondent Linda Iliste har koll på den brittiska huvudstaden – här är tipsen du inte får missa om du ska till London inom den närmaste framtiden.

RESTAURANG: Bōkan

London är inte synonymt med sina höglänta barer och restauranger, men de finns – och för dig som önskar dig höghus och ett neonglittrande storstadstäcke för fötterna när du äter, är Bōkan ett hett tips. Restaurangen ligger på 37:e våningen i en skyskrapa i Canary Wharf på Isle of Dogs som även huserar en Hotel Novotel-filial. Den omsorgsfullt skandi-rustikt inredda miljön är snygg och servicen levereras felfritt och med många leenden. Menyn är pan-europeisk, lagad på lokalt producerade brittiska råvaror. Okonstlad men vackert presenterad, och väldigt klassisk. Tänk rapphöna, piggvar och primörer i säsong, från vårens sparris till höstens rödbeta. Vid sidan av enastående efterrätter saknas månne äkta kulinariska fyrverkerier, men Bokan är annorlunda och lockar dig till en ovanlig stadsdel att upptäcka. Missa inte baren på våning 38 och takterrassen på vågning 39.

40 Marsch Wall, Isle of Dogs E14 9TP

bokanlondon.co.uk

RESTAURANG: Bubala

Det kan vara svårt att armbåga sig in på Londons extremt dästa krogscen. Men Bubala ett skutt söder om Spitalfields Market har lyckats – och lyckats väl. Sedan öppningen i september 2019 har den forna middagsklubben fått alla stadens restaurangkritiker, bloggare och foodies att hoppa jämfota av lycka. Jag förstår precis varför. Den här nätta restaurangen, som är sparsamt och ljust dekorerad vid sidan av ett härligt överflöd av växter, serverar vegetarisk mat från Mellanöstern. Tänk ett livligt kafé i Tel Aviv där du samlas med dina vänner för att dela på små och medelstora tallrikar medan vinet flödar. Bordet dignar av extremt vällagad meze à la hummus, labneh, falafel och laffabröd. Men också av ful medames med pesto på libbsticka, rostad radicchio med päron och kanderade valnötter och ljuvligt grillad aubergine med zhug och dadelsirap. Mycket är veganskt, allt är lysande! Glöm dock inte att boka bord, Bubala har bara plats åt omkring 30 gäster åt gången och är som sagt extremt populärt.

65 Commercial Street, Spitalfields E1 6BD

bubala.co.uk

RESTAURANG: Cinnamon Kitchen Battersea

Kan förnyelsen av Battersea Power Station jämföras med Slussen? På sätt och vis, det är ett moderniseringsprojekt vars k-märkta nav ligger många Londonbor nära hjärtat. Till kraftverkets nya kluster av krogar, butiker, parker och kulturlokaler har nu även Cinnamon Kitchen hittat. Den indiska restaurangkedjan, som sedan tidigare finns i Oxford samt i närheten av Liverpool Street i City, är modern och stor. Kock Vivek Singhs matlagning är fantasifull, flera av rätterna låter bekanta men är överraskande smaksensationer när de serveras. Som kedja har man inte lyckats lika bra med att ha hittat en unik själ som, säg, sagolika Dishoom, men maten är god – och när Battersea Power Station väl blivit bostadskvarter snarare än byggarbetsplats lär den här utposten bli stimmig och populär. Extra plus för den veganska provsmakningsmenyn. Passa på!

4 Arches Lane, Nine Elms SW11 8AB

cinnamon-kitchen.com

HOTELL: The Zetter Townhouse Clerkenwell



Zetter Townhouse har två unika hotell i två olika delar av London, ett i snofsiga Marylebone i väst och ett i Clerkenwell som färre turister brukar trilla över. Här i öst har Zetter-gruppen en vacker georgiansk fastighet i besittning som de lekfullt hävdar är allas våran fabulösa gammelmoster Wilhelminas residens. Och hemma hos Wilhelmina pågår alltid någon slags praktfull fest, oavsett om du tittar förbi på en lång och sorglös helgbrunch under vilken proseccon flödar fritt eller en vardagskväll för att dricka ett par av gammelmosters signaturdrinkar. Vill du slå på stort kan du hyra hela härligheten med elva rum, två sviter och sällskapsytorna The Games Room, The Dining Room och The Cocktail Lounge.



49-50 St John’s Square, Clerkenwell EC1V 4JJ

thezettertownhouse.com/clerkenwell

