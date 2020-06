Svenska turister tillåts göra transitstopp i Danmark

Danmark tillåter svenskar att resa in i landet för att fortsätta vidare till ett tredje land på semester, skriver Sydsvenskan. Enligt den danska gränspolisen tillämpar man reglerna för svenskar som tar sig in i landet via Öresundsbron, Helsingör eller flygplatsen Kastrup.

– Om du är bosatt i Sverige och reser som turist måste du ha dokument med dig som visar att du bokat hotell på destinationsorten, säger Ida Sørensen vid danska gränspolisen till tidningen.

Svenska UD avråder fortfarande från icke-nödvändiga utlandsresor.