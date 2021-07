ESS Groups 11:e destination blir ett slott – förvärvar Örenäs

ESS Group startades 2007 med förvärvet av Ystad Saltsjöbad, sedan dess har ESS familjen vuxit snabbt. De sista åren med nya Ellery Beach House på Lidingö, Fyri Resort i Hemsedal, Marienlyst i Helsingör, Steam Hotel i Västerås, MJ’s i Malmö och kommande 28 vånings-Vegas-skrapan JIMMY'Z i Göteborg. Nu presenterar hotellgruppen ytterligare en resort; Örenäs Slott utanför Landskrona med vacker utsikt över Öresund och Ven.

– Örenäs slott har alltid varit en dröm för oss. Om sanningen skall fram så har vi försökt förvärva detta i omgångar i nästan 10 år, som vanligt så handlar det ofta om timing och nu var nuvarande ägare LO redo att låta oss ta över stafettpinnen vilket vi är oerhört stolta över att få göra. Det har varit ett oerhört tufft år för oss och för hela vår branch så att efter allt detta ha möjligheten att våga blicka framåt och satsa, ja det känns fantastiskt roligt för hela vår grupp. Våra medarbetare har kämpat så galet hårt och gjort det så bra, att nu kunna visa för dem att vi står starka och att deras arbete har möjliggjort att vi kan fortsätta att utvecklas som grupp med en ny destination, känns väldigt bra”, berättar Jonas Stenberg VD ESS Group.

Örenäs Slott har ett unikt läge med sin direkta närhet till havet men placerad i en vacker klassisk slottsträdgård. Slottet är ett barockslott och uppfördes 1914 av ”Sockerkungen” Carl Tranchell. Idag finns 115 rum, pooler, bastu, gym, festanläggning, möteslokaler för 400 personer, restauranger och barer. Naturen och den otroliga trädgården på närmare 7 hektar gör Örenös slott och platsen runt omkring till en riktig upplevelseresort med alla möjligheter till slottskonserter såsom andra evenemang för den privata gästen såväl som den som letar nya mötesupplevelser för sitt företag.

– Vi ser mycket fram emot att tillsammans med teamet på Örenäs få bygga vidare på historien men också tillföra nya idéer och att applicera vår affärsmodell kring upplevelser, aktivering, datadriv, stamgäster och våra värderingar professionell, passionerad och lekfull.

– Tiden under pandemin har visat att vår affärsmodell med två starka affärsben, privat- samt affärs/konferensgäster har fungerat bra även under pandemin, vilket vi är ödmjukt tacksamma för. Vi kommer att fortsätta att fokusera på upplevelserna på plats, resorts och destinationsutveckling i kombination med innovation, berättande och närhet till gäster och partners. Att i den stunden nu få välkomna ett slott in i vår familj är mycket stolt över”, avslutar Jonas Stenberg.

ESS Group övertar formellt Örenäs Slott den 1 oktober.