Pater Noster på listan över årtiondets bästa hotell i världen

Prisregnet och den internationella uppmärksamheten för Pater Nosters nyrenoverade hotell på Hamneskär i vattnen utanför Marstrand fortsätter. Vid årsskiftet utsåg brittiska The Telegraph Pater Noster till 2020 års mest spännande nyöppnade boende, enligt ett pressmeddelande.

-Det är verkligen ett tecken i tiden att en plats som är så pass otillgänglig, väderutsatt och karg slår högre än traditionell lyx. Pater Noster levererar precis det som dagens gäster eftersöker – äkthet, personlighet och avskildhet kryddat med fantastiska naturupplevelser och en spännande historia,säger Erik Nissen Johansen, grundare Stylt och delägare Pater Noster i ett pressmeddelande.

I den prestigefyllda motiveringen säger The Telegraph under rubriken ”The 10 greatest hotels of the decade” bland annat följande:

”There are bigger, grander, and far more accessible hotels to have opened in 2020, but Pater Noster's great strength lies in its ability to satisfy what travellers tend to want in this day and age. Experience over relaxation? Yes, with kayaking, scuba diving or deep-sea fishing all offered. Good, locally sourced and inspired food with little pomp and plenty of flavour? Yes. Few people around? Absolutely.”

Sommaren 2020 öppnade Pater Nosters nya ägare upp för boende i den gamla fyrmästarbostaden, som stått övergiven sedan 1977. Med hjälp av göteborgska designbyrån Stylt har bostaden inretts som om den fortfarande var bebodd. Tidigare under 2020 har Pater Noster bland annat belönats med första pris i Gold Key Awards (en av världens största tävlingar inom hotelldesign) samt plockats upp som en av priserna i den goodiebag som samtliga nominerade skådespelare får i samband med Oscarsgalan 2021.

- Ett stort grattis till Erik Nissen Johansen och gänget ute på Pater Noster. De har på kort tid skapat en västsvensk destination som bara kommer att öka i attraktivitet ju längre tiden går, och som är perfekt anpassad efter den ökade efterfrågan på unika och socialt distanserade upplevelser som finns just nu. Med sitt arbete är de en stor inspiration för oss alla som verkar för att locka besökare till Västsverige både under och efter pandemin, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige enligt ett pressmeddelande.