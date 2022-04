Viggos topplista från Sydafrika

Några gånger i månaden rankar RES:s chefredaktör Viggo Cavling ett gäng aktuella platser, barer, restauranger, hotell, destinationer, böcker, tv-serier och fenomen. Detta är handplockade tips inför helgen eller nästa weekendresa. Denna gång blir det en längre lista från Kapstaden.

Att komma till Kapstaden är en omvälvande upplevelse eftersom landet är precis så vackert och dramatiskt som alla har sagt. Extrema förväntningar är ofta det absolut bästa sättet att blir besviken, men i fallet Afrikas spets mellan två oceaner blir det precis tvärtom. Detta område måste vara världens vackrast. Punkt slut. Lägg till detta sköna restauranger, utmärkta restauranger, mysiga restauranger, härliga människor och du har en turistupplevelse som få destinationer kan mäta sig med.

Det jobbiga är förstås att flygresan hit från Sverige tar ett knappt dygn, men det vägs upp av att tidsskillnaden är noll minuter. Det är inte riktigt så perverst billigt som alla säger, men en fantastisk lunch på ett ställe i klass med Astoria i Stockholm kostar mellan en tredjedel och hälften så mycket som hemma.

Tempot i matsalen (och alla andra ställen i Sydafrika) är lägre, här är det nästan ingen som har bråttom. Möjligen tidigt på morgon när alla trängs på gymmet och i löpspåret. Men detta är inget jag har erfarenhet av…

Det bästa sättet att ta sig runt är med bil och att hyra en liten Toyota i en vecka kostar under 2000 kronor. Vänstertrafiken är en utmaning, men efter några dagar slutar jag att sätta på vindrutetorkarna varje gång jag ska svänga. De flesta kör behagligt, men ett litet gäng med Porsche, Ferrari, Lamborghini och stora motorcyklar tror att de kurviga vägarna förvandlar allmänväg till racingbana. Vägarna känner ni igen från all världens bilreklamfilmer. Utmaningen är att hålla blicken på trafiken och inte på de kitesurfare som flyger runt på vågorna långt där nedanför.

Vad finns generellt mer att säga? Jo, att havet är mäktigt och iskallt. Vågorna som rullar in från Sydpoolen drar till sig surfare från hela världen i våtdräkt. Vi som bara använder badkläder kan ligga i Atlanten i några sekunder. Det sägs att Indiska Oceanen är varmare, men så långt kom jag inte denna gång. Men jag kommer snart tillbaka.

Här är min bästa tips till Kapstaden med omnejd. Du hittar förstås ännu fler till i RES stora guide till Kapstaden.

1. Godahoppsudden

Tänk att Vasco da Gama och hans besättning rundade detta hörn den 16 december 1497. När man ser de två oceanerna mötas och känner vinden på toppen strax nedanför fyren är det overkligt. Havet är så fruktansvärt stort och kraftfullt och människan så liten.Skulle man hamna i vågorna kastas man som en vante mot klipporna och krossas. Detta är en overklig plats där historiens vingslag slår hårdare än jag tidigare varit med om. Till detta ska läggas en gullig resa med en spårvagn upp på toppen och svarta babianer som diar sina barn på parkeringsplatsen i skuggan framför en hyrbil. Det sägs att man kan tillbringa flera dagar i det stora naturreservatet på udden, men det funkar också att hänga här två timmar och sen dra vidare.

2. Chefs Warehouse at Maison

Jag var på ett gäng restauranger under mitt besök i Sydafrika, men det var här jag trivdes bäst. De kallar det “casual fine-dining” och det är EXAKT det jag gillar. Det är fint, men pinnen där bak är borta. Det går bara att beställa ett gäng tapasrätter som man delar på. Dessa är sagolikt vackra och smakar fenomenalt utan att slå knut på tungan. Matsalen är snygg och det öppna köket är häftigt, men det är ändå mysig stämning. Hit kan man gå med tjej- eller killgänget. Stora familjen och en romantisk date. Maten är internationell med ett ganska stort penseldrag av Japan. Blir förstås extrastolt när jag hör Björn Skifs dunderhit “Hooked on a feeling” i högtalarna.

3. Taffelberget

De tuffa går upp. De säger att det bara tar en 90 minuter. Det finns idioter som gör detta med en ficklampa på natten. De slutar med att några olyckliga(?) själar varje år flyger upp till himlen som änglar och aldrig kommer tillbaka. Vi tog förstås linbanan. Det gjorde vi tillsammans med ett gäng lokala tjejer i klarröda t-shirts som tog ungefär 100 selfies under vår resa upp. Med på färden var också varelser från hela världen: svarta, vita, gula, röda, bruna och gröna. Ja, ni fattar, det var alla sorters människor, rika, fattiga, smala, tjocka, unga, gamla… Likt boskap på väg till slakt vallades vi in i långa gånger och till sist kom vi in i den stora gondolen. Vi (okej, mest jag) trängde oss fram till bästa platsen, men det spelade ingen roll för vår farkost snurrade sakta runt. Alla fick någon gång under resan till 1067 meters höjd den bästa utsikten. Demokratiskt om ni frågar mig. På toppen fanns världens bästa utsikt och ja, kanske en av världens sämsta restauranger. Men med monopol säljer man ändå usel pizza och öl till överpriser. Okej, ni fattar, man måste åka hit precis som när man är New York första gången måste åka upp i Empire State Building. Att dö utan att ha besökt dessa två ikoner är bara dumt. Men det räcker med en gång är jag övertygad om.

4. PIER Restaurant

Fine dining när den är som bäst. Okej, det blir alltid lite konstigt när det är åtta rätter och en liten föreläsning innan varje rätt. Men samtidigt, är maten lika spektakulär på tallriken som i munnen så är jag förlåtande. Nej, oj vad drygt. Då är jag superentusiastisk. Detta är i AIRA- och Frantzen-klass.

Utsikten ut mot hamnen och Kapstadens största köpcentrum Waterfront är magisk när solen rusar ner i havet. Solnedgången i Sydafrika är inte alls lika utdragen som hemma i Svedala. Restaurangen är ganska nyöppnad och målet är att bli landets bästa. Stjärnkocken John Norris-Rogers har inte långt kvar på denna resa.

5. Franschhoek

Det franska hörnet. Fast på afrikaans. Det är en gullig huvudgata kantad med fantastiska restauranger, mysiga kaféer, små affärer och verksamheter. Franschhoek liknar Båstad om ni vill ha en svensk jämförelse. Här bor de rikaste rika och hit kommer de som är ännu rikare för spana in vingårdar och äta god mat. Du kan äta spektakulär gourmetmat (minns någon detta ord än) och ja, en jävligt god pizza till ett schysst pris. Vi spanade även in Stellenbosch som är en mycket större stad, men söker du som turist ett lagom pittorskets resmål finns det få byar i världen som bättre än Franschhoek.

6. Between us

Två tvillingsystrar driver denna ganska nyöppnade restaurang som vill att maten ska smaka som i deras föräldrahem. Detta innebär rejäl mat som kokt lamm med fet risotto. Eller en smarrig pappardelle med oxsvansragu.

Underbara viner och en ännu bättre ambiance i bullriga matsalen. Okej, att det blir lite slamrigt när alla röster studsar mellan stenväggarna, stengolvet och taket. Men det är priset man får betala för en levande restaurang. Att en av systrarna är på plats och har tusen frågor om min upplevelse gör inte saken sämre. Alla restauranger som har en ägare som bär ut tallrikar och pratar med gästerna är värda ett besök. Detta är ett ställe som jag skulle vilja bli stamgäst på.

7. Mont Rochelle

Här kan du hämta en picknickkorg och sen gå ut i parken och hitta ditt perfekta ställe. Men du måste boka detta ett dygn i förväg. Vi missade förstås detta och tvingades att sitta på uteserveringen och äta en… fantastisk lunch. Om du undrar hur det vackert det är i parken så är det bara spana in Jehovas vittnens bilder av paradiset.

8. Harbour House

Jag brukar säga att gästerna och flödet i lokalen är det som gör en fantastisk restaurang. Men här är det läget. Att sitta i matsalen är som att vara mitt i havet. Vågarna väller in och krossas mot stenarna nedanför matsalen. Det är gäss på havet så långt ögat kan nå.

Maten är kanske en smula nittiotal och servisen inte den snabbaste. Men hallå, stämningen är ljuvlig. Det är som tiden står still och bara njuter. Skulle man spela in en sydafrikansk version av tv-serien The Affair så är det här historien börjar.

9. Babylonstoren

Detta är ungefär som Rosendals trädgård i Stockholm fast hundra gånger bättre. Här kan du spana in åsnor, kalkoner, farliga kryddväxter, enorma kaktusar och förstås långa rader med vinrankor. Det finns en butik med sjukt snygga prylar om du älskar boutiquehotell och förstås en restaurang som serverar fräsch och snygg mat. Jag köpte en ljuvlig hatt här som jag lyckades slarva bort inom ett dygn. Min plan var att bära den hela livet för att alltid minnas den magiska plats. Hela Sydafrika är ett Instagram-moment. Men här är denna lag upphöjd till hundra. Trots att det är fullt på parkeringen är det nästan folktomt inne på själva området. Det finns de som säger att Babylonstoren var bättre förr. De är bara avundsjuka för att du också har hittat hit.

10. The Silo Hotel

Det hetaste hotellet i stan enligt många. Enligt andra det mest tacky som finns söder om ekvatorn. Jag var bara högst upp och åt en schysst lunch på uteserveringen. Utsikten är breathtaking så man förlåter det mesta, alltså inte världens bästa mat och ganska slapp service. Tog ungefär 200 bilder ut över havet och Robben Island där Nelson Mandela satt i fängelse i 27 år. Sydafrikas historia kan vara världens mest brutala och det värsta är det inte är slut. Men högst upp i The Silo Hotel är detta bara en mild sommarvind. Blandad publik från världens alla hörn.











11. Zeitz Museum of Contemporary African Art

Kapstadens Moderna Museum…. Okej, samtidskonsten stryker inte alltid sina besökare medhårs. Men denna byggnad är så spektakulär att du måste gå hit. Och ja, med fem våningar hittar du alltid ett verk eller två som du gillar.

12. Waterfront

Kapstadens egen Mall of Scandinavia. Här finns hur mycket affärer och restauranger som helst. Inte riktigt min grej, men typ alla andras.