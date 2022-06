Atlantic City vill bli Cannabis City

Kasinostaden Atlantic City har haft det motigt i många år. De som skulle bli östkustens svar på Las Vegas har inte riktigt uppnått samma lockelse. Nu ser staden en ny framtid i cannabis.

Text: Janne Sundling

”Legaliseringen av cannabis i delstaten New Jersey öppnade en ny marknad för möten och kongresser i Atlantic City”

Som Springsteen sjöng i “Atlantic City”:

“But maybe everything that dies some day comes back

Put your makeup on, fix your hair up pretty

And meet me tonight in Atlantic City”

Och nu vill Atlantic City göra come back som främsta destination för cannabiskongresser och det talas om ett cannabiscampus som ägnar sig åt att odla och sälja olika former av marijuana.



Staden sneglar på MJBizCon, en amerikansk cannabismässa, med mer än 1 200 utställande företag och 27 000 deltagare. Senast samlad på Las Vegas Convention Center i oktober 2021.

Den totala ekonomiska effekten från cannabisförsäljningen 2022 förväntas uppgå till 99 miljarder dollar, en ökning med mer än 20 procent från 2021, och slutligen nå 155 miljarder dollar 2026, enligt MJBiz Factbook.

Men nu tävler fler destinationer om titeln cannabismötenas huvudstad.

Atlantic City har sina kasinon och den historiska strandpromenaden till en vidsträckt strand, och många ingredienser för att vara värd för evenemang. Som bra konferensutrymmen.

– Legaliseringen av cannabis i delstaten New Jersey öppnade en ny marknad för möten och kongresser i Atlantic City. Vi ser cannabis som en växande industri, och det kommer att ha en betydande ökning av den ekonomiska effekten av destinationen, säger Meet AC:s vd och koncernchef, Larry Sieg.

Rob Mejia, adjungerad professor, vid Stockton University, där han undervisar på Cannabis Studies Department och medlem i Atlantic City Cannabis Commission, tänker sig ett cannabiscampus.

– Det kommer att finnas odlare, bearbetningsområden, dispensarier, leveranslager och distributionscenter, och de flesta kommer att hamna på samma plats. Det kommer att finnas en plats där besökare kan se växterna växa och mer. Intresset är på en hög nivå, säger Mejia.

– Vi arbetar med licenser, serveringstillstånd och konsumtionslounger. Dessutom planerar vi event som kommer att innehålla konserter och utbildning. Med spel, restauranger, underhållning, musikevenemang och 17 000 hotellrum är Atlantic City en fantastisk plats för människor som vill uppleva cannabis att besöka. Jag tror också att vi kommer att se några stora kongresser i Atlantic City.

Den årliga New Jersey Cannabis Convention (NECANN) hålls 9-10 september på Atlantic City Convention Center.

Staden kan vända sig till Colorado för vägledning eftersom cannabisodlingsturer och marijuanaparningsmiddagar. Denver är till och med hem för International Church of Cannabis, ledd av de som tror att örten hjälper till att bli den bästa versionen av en själv.