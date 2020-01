Vintriga Vilda Västern-upplevelser i norra USA

I området The Great American West i nordvästra USA väntar storslagna naturupplevelser i vinterskrud. Här guidar regionens turistråd till några av de bästa vinterupplevelserna i de fem delstaterna: Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota och Wyoming.

Montana

Montana har 15 skidområden och otaliga alternativ för skidåkning och längdskidåkning - här behöver man inte vänta på att åka upp för backen igen då området är känt för avsaknaden av liftköer. På kvällen kan skidåkare ta en privat guidad tur invid Andesite Mountain, med stjärnor som skimrar i himlen och en nypistad backe - där huvudlampor lyser upp din väg. För morgonpigga finns även möjlighet att vara först ut i backen under morgonskidåkningen, och avsluta med en gourmetfrukost när övriga skidåkare vaknat till liv.

South Dakota

I South Dakota finns vinteraktiviteter som skridskoåkning på den stora skridskobanan på Main Street Square, skidåkning på den familjevänlig skidorten i Deadwood eller isfiske. Vill man hellre hålla sig inomhus i värmen kan man besöka South Dakota Art Museum, hyra en uppvärmd stuga i Palisades State Park eller bada i Evans Plunge - den varma källan i Black Hills.

Wyoming

Vill man prova på alternativa aktiviteter till skidåkning och snowboarding kan man i Wyoming testa "fat biking", vilket innebär att cykla på en snöcykel med stora däck som gör det möjligt att glida över snön. En annan aktivitet är "snowshoeing", som är en vinterversion av vandring med särskilda snöskor som gör att man inte sjunker för långt ner i snön. I Wyoming finns även terräng i världsklass för att åka snöskoter.

North Dakota

Turister som besöker North Dakota under vintern bör inte missa Frostival i Fargo, West Fargo och Moorhead. Festivalen är en hyllning till vintern med utomhustillställningar, konserter och familjevänliga aktiviteter. Från den 15 januari till den 22 februari 2020 kommer aktiviteter som volleyboll, frisbeegolf hoppborgar, snöskulpturtävlingar med mera anordnas.

Idaho

Även i Idaho finns en tillställning besökare inte bör missa - McCall Winter Carnival, som hyllar allt som har med vintern att göra. Sedan starten år 1960 har det växt till att bli en ikonisk Idaho-tillställning med fler än 60 000 gäster varje år, med kända snöskulpturer, Mardi Gras-parader, livemusik, komediföreställningar, konstauktion med mera. McCall Winter Carnival pågår mellan den 24 januari och den 2 februari på temat "It's a kids world!". Idaho är för övrigt känt för att vara ett mecka för skidåkare, för både utförsåkare och längdskidåkare med snösäkra skidområden som til exempel Sun Valley, Silver Mountain, Magic Mountain och Pebble Creek.

Denver

Denver är en så kallad "gateway city" till The Great American West. Många besökare väljer att flyga in till Denver för att påbörja eller avsluta sin resa i området. Mellan 10 januari - 29 mars kan skidsugna besökare hoppa på skidtåget Amtrak Ski Train till Winter Park Ski Resort. Tåget avgår Denver Union Station varje helg under denna period. Vill man hellre satsa på inomhusaktviteter finns en mängd valmöjligheter för den sportintresserade. Denver har sju professionella lag som erbjuder guidade turer bakom kulisserna. Passa på att kolla in din favoritsport. Kanske väljer du att heja fram ishockeylaget Colorado Avalanche, basketlaget the Denver Nuggets på Pepsi Center eller amerikansk fotboll: Denver Broncos.

