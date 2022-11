5 nya tips till coola Tokyo

Tokyo börjar sakta men säkert bli mer lättillgängligt igen efter pandemins restriktioner. Tidigare i höst tog man bort maxtaket och krav om visum för turister, så det är nu fritt fram att besöka Japans coola huvudstad igen. Tokyo och dess kranskommuner är med sina 38 miljoner invånare världens största storstadsområde, och bjuder på ett närmast oändligt utbud av restauranger, kultur, affärer och saker att uppleva. Här är fem rykande färska tips i staden.

Lediga rum & priser i Tokyo

A10

Hitta hit

Tokyo har ett växande antal “Speakeasy-barer” som har dykt upp. En av de senaste öppningarna är skivbaren A10 i Ebisu. Bakom en falsk vägg av skåp och nedanför några trappsteg som leder till tunnelbanan är A10:s livliga atmosfär en skarp kontrast till den lugna, nästan öde gatan ovanför den. Musiken skiljer sig beroende på vem som är ansvarig för spellistan för natten. Vissa kvällar kommer du att höra en våg av klassisk rock 'n' roll, medan andra tillfällen kan bjuda på modern house. När det kommer till drinkar innehåller cocktailmenyn, som utarbetats av mixologen Shuzo Nagumo, ett urval av gammaldagsa drinkar, med med en tropisk twist. Tänk gin & tonic med en kick av japansk sanshopeppar eller espresso martinis med bananarom och kokosmjölk.

Swrl

Hitta hit

Tokyos cocktailscen fick ett uppsving förra året då den berömda bartendern Shingo Gokans öppnade sin nya satsning - Swrl. Konceptet: vin som cocktails. Lokalen är cool, avslappnad och en restaurang och bar som påminner om Brooklyn, New York. Dryckerna är överraskande doftande hopkok som hämtar inspiration från populära semestermål som Koh Samui, London och Aten. Varje drink representerar ett vin – vare sig det är sauvignon blanc eller zinfandel – och intressant nog snurras blandningarna snarare än skakas för att bevara varje enskild komponents delikata smakprofil. Köket serverar uppdaterade latinamerikanska klassiker, inklusive tacos och grillade revben och med svalkande drinkar på Swrl kan utekvällen enkelt bli komplett.

Dawn Avatar Robot Café

Hitta hit

Har du någonsin sett en robot servera kaffe med en fransk press? Konceptet bakom Ory Labs första permanenta café är mycket mer häpnadsväckande än dess robo-baristas. Genom att använda ett invecklat system av fjärrstyrda bots, erbjuder Nihonbashis DAWN Avatar Robot Café jobbmöjligheter för personer med funktionshinder som gör det svårt att ha konventionella yrken. Arbetare från hela landet (och till och med utanför Japan) kan ansluta till caféets androider via sina hemdatorer och stämpla in från sängen. OriHime-D-robotarna, som de kallas, är 120 cm höga och utrustade med en kamera, mikrofon och högtalare så att de kan interagera med kunder och ta emot beställningar när de rör sig i ett utrymme. Menyalternativen, som sträcker sig från rostbiffssmörgåsar till kycklingcurry, är lite svårare att fokusera på när du är upptagen med att titta på de futuristiska servitörerna som seglar in och ut ur köket på hjul.

Kaitensushi Ginza Onodera

Hitta hit

Denna sushirestaurang med löpande band drivs av The Onodera Group som driver populära sushirestauranger runt om i världen inklusive Michelin-stjärnan Sushi Ginza Onodera i New York. Restaurangen är en lyxig version av Japans allmänt förekommande kaitensushi-rätter och serverar förstklassiga fiskbitar som du vanligtvis förväntar dig att hitta i en omakase-sushimåltid. Du beställer från en pekskärmsplatta komplett med foton, så att du vet vad du ska förvänta dig. Missa inte utbudet av tonfisk som kommer direkt från Tokyos Toyosu Fish Market, samt Hokkaido uni (sjöborrerom) och lyxiga botanräkor. Sushiriset här är smaksatt med röd vinäger för att ge det en unik smak och mörkare nyans.

Koffee Mameya Kakeru

Hitta hit

2021 öppnade eleganta Koffee Mameya Kakeru och det är svårt att tänka sig ett bättre läge än i hjärtat av Tokyos självutnämnda kaffestad, Kiyosumi-Shirakawa. Även om du kan köpa med dig bönor och kaffedrinkar, är det värt att ge dig själv lite mer tid att sitta ner och njuta av hela kaffeupplevelsen. Det finns också kaffeprovningskurser, desserter och cocktails. Håll koll på deras officiella Instagram (@koffee_mameya_kakeru) för spännande evenemang med kända bartenders och baristor från hela Tokyo.