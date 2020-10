Fem nya krogar i Stockholm som du måste besöka hösten 2020

Det är overkligt, men trots corona, tio procents arbetslöshet och en lågkonjunktur som ska hålla i sig i några år öppnar det ständigt nya krogar i Stockholm. Huvudstadens krögare är ett tåligt släkte som inte lägger sig ner och sover, trots att man kan bli utmattad av alla nya regler och usla prognoser. Nej, krögarna öppnar nya krogar med modiga kockar och vi hoppas att stockholmarna inte sviker dem.

Här RES favoritkrogar hösten 2020.

Hedda Spendrup, bryggmästare och Christian Siberg, köksmästare. Foto Petter Bäcklund

1. Omaka

Hedda Spendrup från den kända bryggerifamiljen står bakom detta ställe. Bredvid superhajpade fiket Mr Cake ligger denna krog i tegelklumpen som en gång i tiden var Arkitekthögskolan. Numera heter huset A-house och är ett av Stockholms hippaste kontorshotell. Reklammannen Niclas Engsäll är en av grundarna bakom konceptet.

Omaka har sitt eget bryggeri och här kan du få otaliga sorters öl som smakar allt från saft till snus. Okej vi överdriver lite, men vi tog en provning och fick ett gäng olika små glas med stor variation. Dock kan du också få en vanlig lager och förstås vin och drinkar. Maten är läckra smårätter till anständiga priser. Vi har inte ätit allt än, men det vi testat var suveränt. Det bästa här är dock stämningen med gäster från 14 månader till över 80 år. Kunnig, alert personal och underbar festmusik i högtalarna på lagom bra nivå gör att man blir på gott humör så fort man kommer in i restaurangen. Östermalm har fått ännu ett skönt vattenhål som alla vill gå till. Det kan hålla i sex månader, men också in i evigheten.

2. Canta Lola

Det har varit underskott på peruanska krogar i Stockholm. Speciellt innanför tullarna. Men nu är detta problem äntligen löst. Bakom Canta Lola (Sjung Lola) finns kroglegenden Per Nordlind. Känd från Bistro Jarl och en av lagledarna i gruppen som arbetar med Bocuse D'or, mer känt som kock-VM. Bredvid honom på Canta Lolo står hans fru Erika Goytizolo. Det är hennes rötter i Peru och latinamerika som ligger till grund för kökets inriktning. Äntligen kan du få en god ceviche i Stockholms innerstad. Krogen är liten med bara 35 stolar i matsalen och liten bar där du förstås kan få en perfekt Pisco Sour. I köket basar Manuela Carbone från Argentina. Hon är bara 24 år men har redan arbetat som commi bakom Argentinas tävlande i Bocuse D'or. Behöver vi skriva att årets svenska tävlande Sebastian Gibrand i flera år hade samma position bakom Tommy Myllymäki när han tävlade i kock-VM. Maten på Canta Lola är välgjord, chilistinn och modig. Mycket fisk och fräscha smaker. Det var ur detta kök som den världsberömda krögaren Nobu hittade sin guldgruva. Till den goda maten kommer viner från nya världen och en stämning som känns lika delar lyxig och mysig.

3. Boulebar Rålambshov

Det var en gång ett kompisgäng som åkte ut i Europa och kom hem med två erfarenheter: pastis och boule. Det blev först en sorts svartklubb i Kungsträdgården och sedan en krog där man också kunde spela boule. Fransk mat var inriktningen och nu nästan 30 år senare finns det ett gäng enheter över hela Sverige och fyra i Stockholm. För tre år sedan brann Boulebar i Rålambshov ner till grunden, men huset är nu återuppbyggt och är elegantare än tidigare. Den franska maten smakar fantastiskt och stämningen i den vackra matsalen är nästan som att vara på La Coupole i Paris. Att vara här i höst kommer att vara mysigt, men bästa tiden är förstås under sommarmånaderna när man kan sitta ute från tidig morgon till sen kväll.

4. La Girafe

Kändiskrögaren Pontus Frithiof står bakom denna nyöppnade krog. Det är han som ska förvandla Stockholms tristaste gata - Fleminggatan - till Kungsholmsbornas vardagsrum och mesta kvarterskrog. Det serveras frukost, lunch och middag till hyfsade priser. Vill du har rätter över 300 kronor får du åka in till Stureplan. Det är några rätter vi känner igen från tiden när Pontus Frithiof drev lyxkrogen Pontus in the Greenhouse i Gamla stan. Vi har bara testat brödet än så länge, men det var beroendeframkallande gott.

5. Aira

Aira har varit med ett tag, alltså krogen öppnade samtidigt som corona slog sina klor i Sverige och resten av Europa. Detta är Sveriges just nu hetaste fine dining-krog med utsökt mat till höga priser. Målet är självklart: tre stjärnor i Guide Michelin.

Men nu finns det ytterligare en anledning att gå hit förutom ett av Stockholms vackraste krogrum och stjärnkocken Tommy Myllymäkis mat. Utanför den nybyggda krogen har konstnärerna Bigert och Bergström placerat ett Rymdfrö. Det är en liten meteorit. Det sägs att det var en meteorit som dödade alla dinosaurier på jorden. Men det finns också teorier om att det var en meteorit som gav liv till jorden. Man kan alltså se Rymdfröt i koppar som det som förde liv till tråkiga Biskopsudden. Man kan också se skulpturen som en gyllene tryffel, men vi ser den främst som en rolig leksak och värmestuga före eller efter en fantastisk måltid. Om du upplever att det är stelt i matsalen kan du alltid klättra runt i denna.

Text: Viggo Cavling