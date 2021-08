2021 års hetaste sommarrestauranger i Stockholm

För det första, för att komma in nedan ställen måste du i corona-tider bokat bord. Det kan funka att bara glida förbi, även om det står på hemsidan att det är fullsatt, men vill du vara säker - boka bord.

Boka på hemsidan, mejla eller ring.

Och bli inte arg när krögaren inte släpper in dig. Miljöinspektionen i Stockholm går runt på stadens etablissemang med en rosa mätsticka och kontrollerar avståndet mellan gästernas huvud. När sällskap som inte känner varandra sitter för tätt blir det böter på 15 000 kronor. Detta kan alltså delas ut flera gånger på samma ställe så vi fattar att krögarna inte vill riskera detta vansinne.

Nu blir det några ord om RES.

Vi är Sveriges första moderna resemagasin. Vi föddes 1981 och vår grund nu som då är att vi älskar att resa och ha koll. Det som började som ett elegant magasin är nu en sajt fylld med tusentals tips till hela världen och ett tv-program. Det händer att RES skribenter och reseexperter går på de breda allfartsvägarna, men helst vill vi hitta vår egen stig och den där lilla krogen på en bakgata fylld med stamgäster. Följaktligen bygger våra tips på våra egna erfarenheter och preferenser. Vår reseguide bygger inte på en datagenererad algoritm och miljontals anonyma betyg utan på vad vi älskar och vill göra själva. Här är våra handplockade tips till Stockholm. Vill du uppleva det alla andra gör kan du sluta läsa nu. Annars välkommen till vår vår värld.

1. Riche Pelago

Krögaren PG Nilsson och Riches sommarsatsning Pelago är en två våningar hög flotte som ligger vid Biskopsudden. Det är ett stenkast från PG Nilssons stjärnkrog Aira, men det är inte fine dining som erbjuds utan enklare rätter i mellanformat. Grillade jätteräkor, matjessill och schyssta majskolvar är några av de rätter vi njutit här. Vi gillade även grillspettet och pommesen som smakar mycket bättre än de ser ut. Det gäller även för kycklingen. Högsta betyg får mandelkakan. Mums.

När stora fartyg glider förbi på väg in till Stockholms hjärta gungar krogen, men det är bara mysigt.

Utsikten över Djurgården och Saltsjön är helt magisk. När solen sakta sänker sig blir det blå himlavalvet rosa och lila. På sommaren är Stockholm världens vackraste huvudstad helt utan konkurrens.

Det är på Pelago du vill sitta med din älskade eller med ett stort sällskap och ta in många rätter och dela. Både Jonas Bohlins snygga möbler och personalen känner vi igen från Riche på Birger Jarlsgatan. De senare kan sitt jobb som få andra i Sverige. Vänligt och professionellt. Pelago är årets sommarrestaurang i Stockholm.

TYVÄRR BLEV PELAGOS TILLSTÅND INTE FÖRLÄNGT SÅ NU KÖR MAN PÅ RICHE I AUGUSTI!

HItta hit

2. ÖN by Adam och Albin

Förra året Insåg ett gäng stjärnkockar att bröllopssäsongen skulle gå åt helvete på grund av corona. Då föddes idén att skapa en ny intäktskälla under juni, juli och augusti. Det blev ÖN på Långholmen. En sommarkrog under bar himmel med mat av högsta kvalitet. Bakom projektet stod krögarna Adam och Albin med gästspel av kockar som Frida Ronge och Tommy Myllymäki.

I år är satsningen tillbaka på den gamla fängelseön, men nu är fine dining-ambitionerna något mer modesta och även priserna något lägre. Men söker du en budgetkrog är ÖN helt fel ställe. Första året var man bakom Carlshälls gård, i år är man framför och har ett gigantiskt barområde med generösa reklamytor för öl och energidrycker. Festivaltöntigt, men vi förstår att krögare måste tjäna pengar efter 18 månader med näringsförbud.

Vi gillar maten. Den är somrig med grillat kött, en multipigg toast skagen och fint friterad potatis. Servisen funkar fint och all logistik sitter perfekt under det stora tältet som ger fin skugga i sommarvärmen. Här ser vi allt från Östermalmstanter till Södermalmshipsters via drösvis med barnfamiljer och förstås turister från hela landet. ÖN är en upplevelse i sommar som du inte ska missa.

HItta hit

3. Brasserie Astoria

Att renovera och bygga det nya power-brasseriet Astoria har kostat minst 100 miljoner. Men för de pengarna har vi fått en Atlantångare av rang. Detta är den i särklass maffigaste krogöppningen i Stockholm det senaste året. Bakom krogen finns stjärnkrögaren Björn Frantzén, mest känd för sina tre stjärnor i Guide Michelin på den egna fine dining-restaurangen Frantzén. Astoria är 300 krogstolar och en 100 platser stor bar. I ärlighetens namn är det kanske ännu fler kändisar här än på Café (se plats 9), men nu pratar vi inte om kulturella kändisar utan värden som miljarder på banken och tiotusentals följare på Instagram. (Författare på Stureplan går till Sturehof.)

Maten är högsta klass. Servicen ruggigt professionell och kvick. Råbiffen och tryffelpizza är de rätter som det pratas mest om. Men även ceasarsalladen lär vara världsklass. Nu har Astorias uteservering öppnat. Suveränt!

Hitta hit och öppettider

4. Spesso

Takbarer är det nya svarta i Stockholms innerstad. Stureplansgruppens senaste större öppning ligger på Malmskillnadsgatan högst upp i det som är Stockholms eget downtown. Nordens mest urbana miljö. Här serveras italiensk mat, eller kanske ska vi säga raffinerade rätter från Milano. Det är utsökt och förfinat. Den unga kökschefen heter Desirée Jaks och är känd från hipsterkrogen Agrikultur. En toppvärvning av Stureplansgruppens ägare Vimal Kovac. På den enorma uteserveringen blickar du ut över hötorgsskrapor, padelbanan på NK:s parkering och vatten. Vid hovmästarbåset ser vi legenden Tina Lund som har koll på allt och alla.

Hitta hit och öppettider

5. Lucy’s x Dashi pop up

Stockholms hippaste bar flyttar upp ur underjorden och tar sig in på Berns uteservering. Bakom en hög häck till vänster om stora ingången hittar du nu Luchy’s x Dashi pop up. Stället för tankarna till Kreuzberg i Berlin eller Williamsburg i New York. Åtminstone om vi tror att dessa delar av världen ser ut som de gjorde före pandemin. Här är idén att man äter och dricker drinkar samtidigt. Vi gillar speciellt lammsteken och rababerdrinken som är det vackraste vi druckit i år. Stans mesta hipsterhak.

Hitta hit och öppettider

6. Villa Dagmar

Det är bara att konstatera att Nybrogatan från Östermalmstorg ner till Strandvägen är just nu Stockholms hetaste restaurangstråk. Det är här du ses och kanske blir synad. Cykla inte på denna gatstump för här är det trångt och risken att du kör på en pensionär eller influencer är mycket stor. På Nybrogatan bor det nämligen människor mitt i stadens kroppspulsåder.

Villa Dagmar drivs av samma familj som äger det klassiska hotellet Diplomat. Den nya verksamheten har blivit ett maffigt boutique-hotell. Stockholms stad vill sälja fastigheten med 70 rum. Budgivningen börjar på 500 miljoner. Det är inte avkastningen som lockar enligt mäklaren Catella utan att kåken är “värdebevarande”.

Maten i restaurangen av suverän, det serveras Medelhavsmat med en touch av Nordafrika. I ljusgården vill vi hänga varje dag. Krögarna är Daniel Höglander och Niclas Jönsson från förortsfavoriten Aloë. Vi har även testat uteserveringen på Nybrogatan och kunde då konstatera att det är några barnsjukdomar i början. Vill man vara ett fem-plus-ställe måste man ha mer än en person bakom disken.

Hitta hit och öppettider

7. Ricordi

Bröderna Güven fortsätter att öppna nya restauranger och brasserier som om covid och corona inte fanns. Det här har blivit en lyx-italienare som skulle kunna vara en turistfälla, men vi har varit här på lunch två gånger och blivit riktigt nöjda. I matsalen har man det vackraste innertaken i stan, nymålade av konstnären Malin Gabriella Nordin. Men de verkliga konstnärerna arbetar i köket och de kan både pizza och pasta. Det låter lite billigt, men det är ganska dyrt. Men väl värt varenda krona. Uteserveringen ut mot Kungsträdgården har sol från lunch och framöver. Det är här du vill sitta nyförälskad och beställa vin och skaldjur. Vi tycker att du ska ta raviolin. Men är du sugen på kött får det bli lammsteken.

Hitta hit och öppettider

8. Sjöstaden Skybar

28 våningar upp i luften ligger den 270 stolar stora krog. Som att befinna sig i flygplan. Alltså Stockholm från ovan. Detta är något annat än takbarerna i stan. Detta är milsvid utsikt över Stockholms regionen. Och det konstigaste av allt. Om vi bortser från utsikten över centrum är det grönt. Det är lummiga träd så långt ögat når. Den närmaste parken är gamla Kolerakyrkogården. När 1800-talets corona drabbade staden begravde man alla som gick under här. 102 meter upp i luften serveras det schysst street food på terrassen. Vi har inte hunnit äta oss igenom hela meny, men vid vårt första besök fick vi en rejäl charkbricka och mumsiga pommes. Här hänger locals från Södermalm och Sjöstaden, men också alla från söderort. Bakom verksamheten återfinns Niklas Ahlbom som också driver Skrapan på Södermalm och Restaurang Göteborg i Sjöstaden.

Hitta hit och öppettider

9. Café

Hornsgatan 33 (saknar hemsida och konto på Instagram.)

En gång i tiden drev Johan det lilla fiket Kaffe på S:t Paulsgatan med Marita. Mest känt är detta ställe för att en nyckelscen i filmen Girl with Dragon Tattoo spelades in här.

Numera arbetar de två inte ihop utan Johan har efter många års sökande hittat en ny lokal. Det blev ett nytt ställe på Hornsgatan med det enkla namnet Café. Tidigare såldes det damkläder i den vackra lokalen. Nu är det andra bullar.

Från åtta på morgon till åtta på kvällen serveras här ljuvligt kaffe, smårätter och enkla bakverk. Men det nya är att här finns också öl, vin och starkare drycker som Pastis. Café har bara haft öppet i några veckor, men redan har några av Sverige mest kända människor hittat hit. Vi har sett Rolf Lassgård, Amanda Ooms. Shanti Roney, Kajsa Grytt och den viktigaste av dem alla Johan Croneman. Café på Hornsgatan kommer att bli sommarens hetaste mötesplats för Sveriges kulturella elit.

Men bli inte rädd, ägaren Johan är ett socialt geni som välkomnar alla.

Text: Viggo Cavling